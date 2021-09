Noodopvang voor 320 asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes

Een gieter bier bestellen of een duik nemen in de ‘corona-ontsmetter’: dat kan alleen op het Stoppel­feest in Heersdiek

5 september GEERSDIJK - Ze noemen het zelf het leukste feestje van Noord-Beveland. En daar zou de organisatie van het Stoppelfeest in Geersdijk best wel eens gelijk in kunnen hebben. Want zelfs op een nog bijna leeg festivalterrein word je vrolijk van alle ongein die de mensen van soos De Vaete weer hebben bedacht. Neem nou de de ‘corona-ontsmetter’, een grote kuip water met een douche erboven en een oude badkuip ernaast. Of de biergieter: vijf liter pils voor 25 munten. ,,En die kosten hier maar 1,50 per stuk. Dat vind je nergens meer!”