Nóg twee wegen dicht, sluipen tussen Heinkenszand en Goes is nu vrijwel onmogelijk

HEINKENSZAND - Kruip-door-sluip-door van Heinkenszand naar Goes is er vanaf morgen niet meer bij. De laatste twee polderwegen die nog niet waren afgesloten, gaan vanaf morgen ook dicht voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele is blij met de maatregel. ,,De veiligheid van de fietsers staat voorop. Daar maakte ik me echt zorgen om.”

Normaal kunnen hordes scholieren uit Heinkenszand en omgeving veilig via de autoloze Bimmelsweg naar Goes fietsen. ,,Op aandringen van de gemeente Borsele is er zelfs jaren geleden nog een stukje fietspad richting het viaduct aangelegd”, zegt Witkam. Vanwege de aanleg van de 380kV-lijn is de Bimmelsweg al maanden dicht. Fietsers worden nu omgeleid via de Noordhoekweg, langs het gehucht Baarsdorp.

Waarom nog sluipen?

Vanwege het vele sluipverkeer door de polder, besloot netbeheerder TenneT in overleg met het waterschap in november ook de smalle Kwekerijweg af te sluiten voor autoverkeer. Op aandringen van de gemeente Borsele is het nu ook verboden om over de Noordhoekweg en de Noordweg te rijden met de auto. Witkam: ,,Zeker met de nieuwe afslag is de A58 een veel snellere route. Ik snap niet dat mensen toch nog sluiproutes gebruiken. Omdat ze denken dat het sneller is, gaan ze ook harder rijden. Soms wel 100 in plaats van 60 kilometer per uur.”

De afsluiting van de wegen duurt tot eind mei. De wethouder hoopt dat scholieren ruim voor die tijd weer naar school mogen en dus profijt hebben van de maatregel. Als de bewoners van Baarsdorp (die een ontheffing krijgen) erg positief zijn over het effect van tijdelijke afsluiting, wil Witkam in overleg met het waterschap en de gemeente Goes nadenken over een permanent verbod voor doorgaand verkeer.

Volledig scherm Ook de Noordweg en de Noordhoekweg (stippellijnen) zijn vanaf 21 januari dicht voor gemotoriseerd verkeer. Eerder was de Kwekerijweg al dicht voor deze categorie. De Bimmelsweg is voor alle verkeer tijdelijk afgesloten. © TenneT