Nog geen vergunning, maar gemeente begint al met werkzaamheden voor opvang Oekraïners aan Hogeweg in Yerseke

Schiedamse mevrouw De Groes blaast in Colijns­plaat honderd kaarsjes uit

Honderd kaarsjes mocht mevrouw De Groes-Gouka donderdagochtend in Colijnsplaat uitblazen. Dat deed de jarige in een volle kamer in Cleijenborch, in het bijzijn van heel veel familie.

15 september