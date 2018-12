Nog geen nieuwe burgemeester voor Kapelle, er zijn geen geschikte kandidaten

UpdateKAPELLE - Er is geen nieuwe burgemeester voor Kapelle gevonden. Geen van de 25 kandidaten zijn volgens de vertrouwenscommissie geschikt. Dat betekent dat waarnemend burgemeester Huub Hieltjes nog even aanblijft.

Dat is vanavond bekendgemaakt tijden een extra ingelaste vergadering van de gemeenteraad. In totaal hebben 25 mensen op de vacature in Kapelle gesolliciteerd: 7 vrouwen en 18 mannen tussen de 34 en 67 jaar. Geen van hen voldoet volgens de vertrouwenscommissie aan het profiel ‘De beste burgemeester voor Kapelle’, dat op 3 juli door de gemeenteraad is vastgesteld.

Pas op de plaats

,,We maken nu even pas op de plaats”, liet voorzitter van de vertrouwenscommissie Siwart Mackintosh vanavond weten. ,,In maart gaan we weer met de commissaris van de koning praten over het vervolg. We laten ons niet door de tijd dwingen. We willen het zorgvuldig blijven doen.”

Uiterlijk in maart overlegt commissaris van de koning Han Polman met de vertrouwenscommissie over het opnieuw openstellen van de procedure. Ook zal minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken worden geadviseerd over het opnieuw openstellen van de vacature.

Nieuwe profielschets

Voordat de vacature weer wordt opengesteld, gaat de gemeenteraad eerst kijken naar de profielschets. Daarin worden dan ook actuele ontwikkelingen in de gemeente meegenomen. Met het opnieuw openstellen en de aanvulling op de profielschets hoopt de vertrouwenscommissie alsnog een voordracht te kunnen doen. De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie.