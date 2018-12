Nog geen nieuwe burgemeester voor Kapelle, er waren geen geschikte kandidaten

Bevelandse omroep hoopt komende zomer uit te zenden via FM-frequentie

16:47 GOES - Streekomroep De Bevelanden wordt zo goed als zeker de officiële lokale omroep voor Noord- en Zuid-Beveland. ,,We hopen dat we in de zomer van 2019 via FM te beluisteren zijn’’, zegt Marcel Steenbakker.