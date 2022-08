NK-tegelwippen 2022: Goes zet een tegeltaxi in om inwoners te helpen

,,We weten dat in Goes veel straten in de zomer erg warm worden en dat het water er soms moeilijk weg kan als het hard heeft geregend”, legt wethouder Joan Veldhuizen de noodzaak van de actie uit. ,,Door het verwijderen van tegels uit de tuin hebben we minder last van de gevolgen van extreem weer en dragen we bij aan een groene(re) omgeving.” Vandaar dat de gemeente Goes met twee acties komt om de inwoners te helpen en te stimuleren tegels uit de tuin te halen: de tegeltaxi en een foto-winactie.