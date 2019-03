Nieuwe winkel Het Belletje in Wolphaartsdijk is niet onder één noemer te vangen

Tijs van Duivendijk uit Kloetinge is door naar de volgende ronde van The Voice Kids!

29 maart KLOETINGE - Tijs van Duivendijk (14) uit Kloetinge is door naar de volgende ronde van het tv-programma The Voice Kids! Hij zong het nummer In My Blood van Shawn Mendes. Jurylid Ali B was onder de indruk en drukte als eerste op de knop, gevolgd door Marco Borsato. ,,Gefeliciteerd", riep Ali B direct na afloop. ,,Ik wil je heel graag in mijn team hebben.”