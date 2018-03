Jan Bakker nieuwe voorzitter college van bestuur Calvijn College

Bakker (52) is momenteel werkzaam als algemeen directeur bij groeispecialist Van Iperen in Westmaas. Binnen het primair onderwijs is hij lange tijd voorzitter geweest van Colon, de vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland. Zijn brede belangstelling in de gereformeerde gezindte komt naar voren in zijn voorzitterschap van de raad van commissarissen van de Erdee Media Groep.