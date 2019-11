Nieuwe tegenvaller voor TenneT: deel van aanbesteding voor bouw stroomsnelweg mislukt

Het zit TenneT niet mee in Zeeland. Aanvankelijk zouden de mastlocaties én masten voor de nieuwe stroomsnelweg door Zuid-Beveland gebouwd worden door Heijmans-Europoles. Ruim een jaar geleden besloot TenneT dat contract op te zeggen. De aannemerscombinatie zou niet aan de afgesproken kwaliteit en de gestelde datum voor inbedrijfsname voldoen. Het contract, waar ook een lijn in Groningen onderdeel van uitmaakte, had een waarde van 250 miljoen.

Om de vertraging te beperken, besloot TenneT het werk te verdelen over vier nieuwe aannemers. Daarvoor werd het tracé opgeknipt in een deel Borssele-Kapelle en een deel Kapelle-Rilland. Ook inhoudelijk is een knip gemaakt: per gebied zoekt TenneT zowel een civiele aannemer (die werkwegen, werkterrein en funderingen voor de masten aanlegt) als een mastenbouwer. In juni zijn de aanbestedingen begonnen.

Stikstofcrisis

TenneT heeft nu bekendgemaakt dat de procedure voor het civiele werk is stopgezet. ,,Omdat er slechts twee bedrijven hebben ingeschreven, is geen sprake van concurrentie”, zegt woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk. TenneT verwacht dat bij een nieuwe aanbesteding die over twee weken open gaat meer belangstelling is bij aannemers. ,,Door de stikstofcrisis liggen veel andere werkzaamheden nu stil”, zegt Verdeuzeldonk. Daar komt bij dat TenneT onlangs de aanbesteding voor een klus in Groningen heeft afgerond. De afvallers hebben wellicht nu wel tijd en interesse om in Zeeland aan de slag te gaan.

De planning voor het project komt niet in gevaar, denkt TenneT. De aannemers voor het civiele deel zouden na de zomer van 2020 aan de slag kunnen. Voor de aanleg van de mastlocaties rekent TenneT op anderhalf jaar. De aanbesteding voor de bouw van de masten loopt wel naar wens, maar is nog niet afgerond. De aannemer voor de installatie van de stroomdraden is al wel bekend. SPIE neemt deze klus voor haar rekening. Eind 2022 moet de lijn klaar zijn.

Sloebos