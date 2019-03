Nieuwe schuur is een grote stap vooruit voor zorgboerderij in Ovezande

Annemarie Jorritsma gaat in gesprek in Goes

8 maart GOES Eerste Kamerlid en fractievoorzitter Annemarie Jorritsma (VVD) is zondag 10 maart in Goes. Vanaf 14 uur gaat zij tijdens een high tea met diverse mensen in gesprek over Zeeland. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de provinciale verkiezingen. Eén van de gasten is lijsttrekker Kees Bierens. Het gesprek vindt plaats bij Taart & Tafel aan de Vlasmarkt 8 in Goes. Annemarie Jorritsma is tot 16 uur in Goes.