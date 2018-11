Nieuwe optie zwembad Kapelle: zes zwembanen mét beweegbare scheidingswand

KAPELLE - Er is een nieuwe variant in beeld voor het te bouwen sportcentrum in Kapelle. Die variant zal, mede door een andere manier van aanbesteden, meer gaan kosten dan het toegekende budget van 13 miljoen euro. Maar door te besparen op de jaarlasten zal Kapelle in totaal niet duurder uit zijn.

Tot nu toe werd uitgegaan van twee opties. De eerste is een sporthal met gymzaal plus zwembad met vijf banen en een apart doelgroepenbad. De tweede optie betreft een bad met zes banen zonder doelgroepenbad. Daar is nu een derde variant bijgekomen. Eentje met zes banen met daarin een geïntegreerd doelgroepenbad.

Quote Een los doelgroe­pen­bad kost 2 miljoen euro. Dat zal zo'n scheidings­wand zeker niet kosten. Jon Herselman, wethouder Kapelle

Met een beweegbare scheidingswand zou hetzelfde effect bereikt kunnen worden als bij de vijfbaansvariant met los doelgroepenbad. En dat kan zelfs schelen in de bouwkosten. ,,Want een los doelgroepenbad kost twee miljoen euro”, aldus wethouder Jon Herselman. ,,Dat zal zo'n wand zeker niet kosten."

Volledig scherm Wethouder Jon Herselman © Johan van der Heijden Door de wand omhoog te laten komen ontstaat er alsnog een doelgroepenbad in het wedstrijdbad. Daarin kan de temperatuur aangepast worden. Als daar dan ook nog eens een beweegbare bodem in zit zou het plaatje voor de raad compleet zijn.

De nieuwe variant werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering gepresenteerd door wethouder Herselman. Gesprekken met exploitant Optisport en de KNZB en bezoekjes aan andere zwembaden (Rijen, Oosterhout) hebben geleid tot het nieuwe inzicht. Volgens Herselman is het een goed alternatief, waarbij het investeringsbedrag omhoog kan en de vaste lasten omlaag.

Jaarlasten

,,Dat kan door de bouwer te prikkelen", legt Herselman uit. ,,Bij aanbesteding op jaarlasten is de bouwer namelijk ook 18 jaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dat stimuleert ze om goede materialen te gebruiken. Bij een normale aanbesteding komen die kosten jaarlijks voor de rekening van Kapelle.”

Quote Onder de streep zijn we niet duurder uit. Jon Herselman, wethouder Kapelle Een ander te behalen voordeel zit volgens de wethouder in de energiekosten. ,,Die staan nu jaarlijks voor 140.000 euro begroot. Als we dat terug kunnen brengen tot 40.000 levert dat over 40 jaar 4 miljoen op. Die zou je in theorie extra kunnen investeren bovenop de 13 miljoen. Maar zoveel zal niet nodig zijn, hoor."

Volgens Herselman is die bezuiniging geen utopie: ,,In Zwolle hebben ze een complex dat drie keer zo groot is als het onze. Daar zijn ze per jaar maar 17.000 euro kwijt aan energie.” Daarnaast valt er door de nieuwe constellatie ook nog te besparen op de exploitatie. ,,Ongeveer 10.000 per jaar. Maar je hebt het wel over een gebouw voor 40 jaar."

Met welk bedrag de 13 miljoen uiteindelijk wordt overschreden is nog niet duidelijk. ,,Dat weten we pas bij de aanbesteding. Het zou geld op kunnen leveren, maar uiteindelijk zijn we in ieder geval nooit duurder uit. Want dan is er gewoon geen aanbesteding."