Nieuwe ondernemers op oude stek van transportbedrijf Minnaard in Krabbendijke

Goese uitvinding doet corona-test tien keer sneller: ‘Binnen 20 tot 30 minuten heb je het antwoord’

14:30 GOES - Hij is zo groot als een schoenendoos. Toch kan de in Goes ontwikkelde sneltestmachine NextGenPCR afhankelijk van het gekozen protocol tussen de 22.000 en 50.000 corona-testen per dag uitvoeren. Vanuit het buitenland is er serieuze belangstelling, in Nederland loopt het nog niet storm voor de uitvinding van het Goese biotechbedrijf Molecular Biology Systems.