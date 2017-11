Nieuwe kerk Yerseke: kleiner maar net zoveel zitplaatsen

YERSEKE - De nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente in Yerseke wordt compacter. In de nieuwste plannen blijft het totaal aantal plaatsen wel gelijk aan de oorspronkelijke plannen: 2000.

Zaterdag hield de bouwcommissie van de nieuwe kerk in Yerseke een informatie-ochtend. Daar konden de kerkleden de gewijzigde plannen bekijken. ,,Eind van de maand houden we een ledenvergadering", aldus scriba Peter de Looff. ,,Daar zullen de nieuwe plannen ook nog ens aan de orde komen".

Over de exacte details wil De Looff nog niet teveel zeggen. ,,We willen die eerst nog aan de leden voorleggen. Als de kerk er straks staat komt er toch een open dag, dus dan kan iedereen komen kijken."

Anders ingericht

Volgens de scriba blijft de totale capaciteit gelijk. ,,Die is in essentie hetzelfde gebleven. De kerk heeft nog steeds 2000 zitplaatsen. Het is alleen anders ingericht." In plaats van een kerkzaal van 2000 zitplaatsen is in het nieuwe plan sprake van een begane grond met 1600 plekken. Daarbij is een galerij gerealiseerd met nog eens 400 zitplaatsen.

Als redenen voor de veranderingen geeft De Looff 'veranderende inzichten' en hogere kosten voor de bouw. ,,We zijn voortdurend bezig geweest met het ontwerp van de kerk. Het is eigenlijk een proces waarbij je soms tot andere inzichten komt. Daarbij komt dat de bouwhonger is omgeslagen in wachttijden. De bouwkosten stijgen en wij zitten met een taakstellend budget waar we niet overheen willen. Dus dat noopt ons soms om te kiezen om sommige dingen iets anders te doen."

Definitieve plannen

De Looff zegt dat de zaterdag gepresenteerde plannen wel als definitieve plannen beschouwd kunnen worden. ,,Ze doen recht aan het programma van eisen dat we hebben. En we zitten nu in de slotfase van de bestemmingsplanprocedure dus dan moet er ook een keer een punt achter. Dan kunnen we verder met het bestek."