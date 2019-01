Nieuwe hoogspanningslijn slaat nu al gaten in het landschap bij Krabbendijke

Een kraantje en een trekker rijden door een rijtje met jonge perenbomen in de Karelpolder. Om de zoveel meter stopt de combinatie om de boompalen uit de besneeuwde grond te trekken. ,,In die rijen waar je boompjes scheef ziet hangen, zijn ze er al uit. Het is nog een hele klus om al die palen en draden weg te halen.” Veel boompjes zijn nog maar een paar jaar oud. ,,Hooguit vijf procent herplanten we in gaten waar zieke boompjes zijn weggehaald. De rest wordt helaas versnipperd.”

Vogelaar Fruitcultures is met 145 hectare aan boomgaarden rond Krabbendijke één van de grootste fruittelers van de regio. In totaal komen vijf hoogspanningsmasten op de lijn van Borssele naar Rilland op land van Vogelaar. De masten zelf nemen niet veel ruimte in beslag. Het werkterrein, de werkwegen en de opstelplaatsen voor grote lieren om straks de stroomkabels omhoog te hijsen, des te meer. ,,Zeker op locaties waar de lijn een knik maakt, hebben ze veel ruimte nodig”, weet Vogelaar. Stukken waar hele korte rijtjes over zouden blijven, worden ook gerooid. ,,Daar hebben we niks aan.”

Volledig scherm Het tracé van de nieuwe 380kV-verbinding, volgt grotendeels de route van de bestaande lijn. © Joeri Wisse

Stookhout

Een paar kilometer verderop in de Stroodorpepolder zijn geen medewerkers, maar gepensioneerde Krabbendijkenaren bezig met kettingzagen in de boomgaard. ,,We laten deze oudere bomen rooien door mensen die stookhout nodig hebben.” Op verschillende plekken zijn al boompjes gekortwiekt of helemaal verdwenen. ,,Ik schat in dat nu net één hectare is gerooid.” Al heel wat jaren was duidelijk dat Vogelaar te maken zou krijgen met de nieuwe stroomsnelweg. Maar waar en vooral wanneer precies, bleef lang onduidelijk.

Tot Vogelaar netbeheerder TenneT afgelopen najaar voor het blok zette. ,,Tijdens de oogstperiode in september las ik in de krant dat TenneT opzoek moest naar een nieuwe aannemer. Ik hield al rekening met vertraging en een extra oogstjaar. Maar toen ik ze de keuze liet voor 1 maart 2019 of 1 maart 2020, kozen ze voor de eerste optie.” Die datum is niet willekeurig gekozen. ,,Na 1 maart kun je geen bomen meer verplanten, dan komt de sapstroom al op gang."

Volledig scherm Een deel van de bomen is al gerooid. Sommige exemplaren worden nog verplant. © Joeri Wisse

Vergoeding

Eind 2018 werd de schadeovereenkomst definitief. Vogelaar kreeg op oudjaarsdag een vergoeding voor de bomen zelf en voor vijf oogstjaren (de tijd die een nieuwe boom nodig heeft om volle wasdom te komen) overgemaakt. Een welkom bedrag na het slechte, door de droogte geplaagde, oogstjaar. ,,TenneT heeft het heel netjes gedaan, hoor. Je kunt wel dwarsliggen, maar je blijft met elkaar te maken hebben", stelt Vogelaar nuchter. In de toekomst zal hij ook weer met de netbeheerder om tafel moeten wanneer de oude 380kV-lijn wordt afgebroken en ondergronds wordt gebracht. ,,In alle varianten gaan de draden midden in onze boomgaard de grond in.”

De fruitteler houdt een dubbel gevoel over aan de hele operatie. ,,Waarom konden ze niet meteen de nieuwe lijn onder de grond aanleggen?”, vraagt hij zich nog steeds af. Ook vindt Vogelaar het jammer dat één van de nieuwe masten in de Oosterschelde wordt gebouwd. ,,Zeker omdat de oude lijn straks verdwijnt, had die mast ook best aan de andere kant van de dijk kunnen staan. Dat had er veel mooier uitgezien” Vanwege het ‘omvalrisico’ tijdens die paar jaar dat de lijnen naast elkaar staan, was dat onbespreekbaar voor TenneT. ,,Eeuwig zonde", zegt Vogelaar.