Nieuwe film over Oosterschelde: het spanningsveld tussen natuur, visserij en recreatie

Wat gebeurt er allemaal in de Oosterschelde? Dat laat het Goese bedrijf Mo4com zien in twee verschillende films over het Nationale Park. Er wordt in geleefd en vakantie gevierd, er wordt in gewerkt en gekweekt en het is ook nog een gedekte tafel voor dieren.

,,De eerste film is bedoeld voor leerlingen van de basisscholen”, vertelt Frans de Bruijckere van Mo4com. ,,Een ontdekkingstocht wat er allemaal te beleven is.” De andere film is bedoeld voor ondernemers en bestuurders. ,,Zodat zij met elkaar het gesprek kunnen aangaan over het gebruik van de Oosterschelde.” Want met z’n vele gebruikers is het volgens De Bruijckere soms zoeken naar de balans tussen alle belangen.

In beide films knoopt Mo4com het dagelijkse gebruik door kwekers en toeristen aan de groep die de natuurwaarden van de Oosterschelde wil behouden. Daarbij worden de belangrijkste punten neergezet. In een animatie is te zien wat zandhonger nu eigenlijk is, de kijker wordt meegenomen aan boord van een mosselkotter en met beelden en animaties is te volgen hoe het zeeleven er onder water nu werkelijk uitziet. De film is niet bedoeld als promotie, vertelt De Bruijckere. ,,We maken geen politiek statement. Alle gebruikers kunnen hun zegje doen, maar wij blijven neutraal.”

De film voor kinderen van de basisscholen wordt via het MEC in Goes verspreid onder de scholen. Het doel van de tweede film - de discussie op gang brengen tussen partijen - is een stuk lastiger te realiseren. Al was het alleen maar omdat op dit moment bijeenkomsten niet mogelijk zijn. De films zijn te bekijken via het eigen kanaal van Mo4com op YouTube.

