Nieuwe burgemeester Goes in huurhuis: 'De woningmarkt is hier behoorlijk oververhit'

'Een shot achter mijn computer?' Margo Mulder aarzelt als de cameraman die een video maakt voor de website van de PZC haar achter haar bureau wil zetten. 'Daar hoop ik nou juist zo weinig mogelijk te zitten.' De nieuwe burgemeester gaat liever de straat op om zo snel mogelijk veel Goesenaren te leren kennen. Natuurlijk, de afgelopen maanden heeft ze de stad en omliggende dorpen ter voorbereiding al veelvuldig bezocht. ,,Ik ben op een winderige zondag langs alle dorpen gefietst. Dat was prachtig. Oud-Sabbinge, bijvoorbeeld, met zijn fraaie Ring.''



Maar donderdag begon het pas echt voor Mulder, die de afgelopen acht jaar wethouder was in het Brabantse Heusden. Dat ze al in Goes woont, zal zeker helpen in haar streven snel ingeburgerd te raken. ,,Het was voor mij meteen duidelijk dat ik me hier snel wilde vestigen'', vertelt ze. ,,En dat is gelukt. Ik mag mezelf al tweeënhalve week inwoner van Goes noemen. Ik heb als het ware vakantie gevierd in mijn eigen woonplaats.'' Mulder en haar echtgenoot huren voor een half jaar een huis aan de rand van het centrum. Die tijd gebruiken ze om een permanente stek te vinden. ,,Ik heb al wel gemerkt dat de woningmarkt ook hier behoorlijk oververhit is.''