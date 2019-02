Nieuwe bomen in dorpsbos Borssele

Woonboule­vard Goes op de schop: rare slinger voor fietsers verdwijnt, verpauper­de garage gaat plat

7:32 GOES - Het gebied rond de woonboulevard in Goes gaat de komende jaren flink op de schop. Zo gaat de voormalige Renault-garage waarschijnlijk tegen de vlakte en hoeven fietsers niet meer slingerend tussen de auto's door in de Marconistraat.