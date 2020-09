Nieuwe bieb in Goes zoekt het ook buiten eigen pand: ‘Leuk als we straks overal opduiken’

Vanaf nu kun je sporten onder de discolam­pen van El Toro

1 september GOES - Het is misschien wel twintig jaar geleden dat Judith Geuze (47) op de dansvloer van discotheek El Toro in Goes heeft gestaan. Nu is ze terug. Maar niet om te dansen. Met zeventien andere fanatiekelingen klimt ze dinsdag op de spinningbike voor een avondje flink zweten. ,,Fantastisch initiatief.”