Nieuwe Bevelandse streekomroep is eindelijk te beluisteren via FM

Veel jongeren kloppen aan bij TEJO-huis in Goes voor psychische hulp

23 december GOES - Het vorig jaar geopende TEJO-huis in Goes voorziet duidelijk in een behoefte. Liefst 47 jongeren klopten er al aan voor psychische hulpverlening. Binnenkort moet dat wel op een ander adres, want de organisatie krijgt een nieuw onderkomen aan de Frans den Hollanderlaan.