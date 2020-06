Nieuwe acties tegen mestvergister; initiatiefnemer wacht ondertussen rustig af

Update 21.05 uur met video Zeeuwse kroegbazen willen geen politie­agen­tje spelen; coronacoa­ches moeten dat veranderen

21:05 GOES - Van politieagentje spelen op het terras tot nauwelijks een cent verdienen. Zeeuwse kroegbazen kijken met gemengde gevoelens terug op de eerste week horeca ‘nieuwe stijl’. De angst dat gasten de regels aan hun laars lappen is groot. Want niet de gasten, maar de ondernemers draaien op voor de boetes. Die kunnen oplopen tot wel vier mille. In Goes moeten coronacoaches zorgen dat het publiek zich een beetje aan de regels houdt. En boetes uitblijven.