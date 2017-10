'Nieuwe aansluiting A58 bij Goes goed voor automobilisten en de economie'

Niet alleen van de gemeente natuurlijk. De nieuwe aansluiting is met name een uitkomst voor de automobilisten die 's ochtends vanaf de snelweg naar hun werk op bedrijventerrein De Poel, het Stationspark, Emergis of het ziekenhuis moeten. Ze kwamen tijdens de ochtendspits dagelijks terecht in een file op de afslag Goes-Zuid vanaf de Deltaweg. ,,Soms liep die zelfs door tot op de A58, waardoor het ook nog onveilig was'', zegt directeur Ellen Visser van Rijkswaterstaat. Ook aan het eind van de middag, als iedereen Goes weer uit wilde, waren er vrijwel altijd problemen. Ook dan was het aanschuiven.