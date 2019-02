Nieuwdorp in actie voor vernielde speeltuin: ‘Alle lichten zijn kapot en de kastjes eraf geslagen’

Leven van de liefde én van chocolade - Chocolade­win­kel in Kamperland blaast tien kaarsjes uit

16:24 KAMPERLAND - Mensen verklaarden hen voor gek. Een winkel beginnen in tijden van economische crisis? En dan ook nog in Kamperland, een dorp waar niets te beleven valt? Marten en Carola Klop sloegen die negatieve adviezen in de wind. En dat is maar goed ook, want hun Chocoladewinkel nr. 15 vierde op Valentijnsdag zijn tiende verjaardag.