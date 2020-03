Nieuwbouw of renovatie? Toekomst school 's-Heer Arendskerke snel duidelijk

‘S-HEER ARENDSKERKE - Wordt het nieuwbouw of toch een grondige renovatie? Binnenkort wordt de knoop doorgehakt over openbare basisschool Schengehof in 's-Heer Arendskerke.

Het gebouw van de openbare basisschool is aan het eind van z'n levensduur. ,,Er moet iets gebeuren, maar we hebben nog geen besluit genomen over renovatie of nieuwbouw’’, zegt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes. ,,Dat gaan we wel snel doen, zodat we dit jaar de voorbereidingen kunnen treffen.’’

Ook moet nog worden besloten of de kinderopvang in Kibeo en de school samen in één (nieuw) gebouw komen. Albero, de scholenkoepel waaronder Schengehof valt, heeft in elk geval sterk de wens om dat te doen.

Genoeg kinderen