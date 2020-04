Nieuwbakken wethouder Both hanteert de schoffel: ‘Tot nu toe is dit mijn mooiste werkdag’

Strandje Kattendij­ke afgesloten zodat bontbekple­vier rustig kan broeden

16:40 KATTENDIJKE - Goed nieuws: de zeldzame bontbekplevier is terug in Kattendijke. Nadat zijn nest vorig jaar zomer moedwillig werd vernield, is het strandje nu uit voorzorg afgerasterd. Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde hoopt op begrip van inwoners en recreanten. ,,Dit is echt noodzakelijk. Iemand had al onbedoeld erop getrapt, dat is niet zo gek want de eieren hebben een bizar goede schutkleur.”