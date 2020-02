Nieuw Zeeuws kinderboek met pratende katten in Yerseke en bijzondere volkeren onder de grond

YERSEKE - Hee, psssst! Wist je dat er in Yerseke katten rondlopen die kunnen praten? En dat er ook nog eens twee bijzondere volkeren wonen onder de grond, de Obbelebobbele en de Brubbels? Nee? Toch is het zo. En als je het niet gelooft, dan moet je het nieuwe kinderboek van Ingrid van den Broek maar eens lezen. Daar staat het allemaal in.

De uit Yerseke afkomstige schrijfster presenteerde dinsdagmiddag haar eerste kinderboek aan de kinderen van groep 3/4 van De Parelmoer. Daar vertelde zij over Sophie, de hoofdpersoon in het boek, die vanuit Rotterdam verhuist naar Yerseke. En over Vlekje, de kat van de buren. En over de tot nog toe onbekende volkeren: ,,Ik zou maar eens goed letten op deurtjes in de bomen."

Quote Als we dan zo'n mistbank ingingen had ik altijd de fantasie dat we eruit zouden komen in een héél andere wereld Ingrid van den Broek

Want het is een deurtje in een boom op het Lelieplein dat de toegang vormt tot de avonturen van Sophie, blijkt als Van den Broek gaat voorlezen. ,,Sophie, die eerst helemaal niet wilde verhuizen, ziet bij het Lelieplein de kater Vlekje verdwijnen achter een boom.”

Volledig scherm - © - Als Vlekje even later weer opduikt loopt hij opeens op zijn achterpoten en, nog gekker, kan hij zelfs praten. ,,Vlekje neemt Sophie mee naar een boom met een deur in de bast.” De kinderen luisteren aandachtig, ook als het de beurt is aan burgemeester José van Egmond. Zij leest één van Sophies avonturen voor en de kinderen hangen aan haar lippen.

Afval

Het geheim van Sophie gaat onder meer over verhuizen (‘Dat heb ik ook wel eens gedaan’ roepen meerdere kinderen), over de natuur en over vervuiling. ,,Ik wil de kinderen bewust maken van de natuur", aldus Van den Broek. ,,Over hoe ze de dieren kunnen helpen door afval op te ruimen."

De inspiratie voor haar boek haalde de schrijfster voor een deel uit haar zeiltocht over de Atlantische oceaan. ,,Als we dan weer zo'n mistbank ingingen had ik altijd de fantasie dat we eruit zouden komen in een héél andere wereld.” Maar ook Yerseke inspireerde: ,,Toen we naar Yerseke verhuisden zag ik al die prachtige natuur en vroeg ik me af wat voor dieren hier allemaal zouden wonen."

Vragen

Na het voorlezen is het tijd voor vragen. De pareltjes van groep 3/4 hebben er genoeg. Ze variëren van ‘hoe oud bent u?’ tot ‘hoeveel bladzijden heeft het boek?’ en van ‘heeft u ook kinderen?’ tot ‘wil je nog een keer een boek schrijven?’

Het antwoord op die laatste vraag is een volmondig ‘ja’. ,,Want ik heb nog zoveel ideeën en fantasieën in mijn hoofd”, laat Van den Broek weten. ,,En kan dat dan een boek over ons zijn?”, krijgt zij als vraag terug uit de groep.

Volledig scherm Burgemeester José van Egmond (met geleende leesbril) leest voor uit het boek van Ingrid van den Broek (links). De groep 3/4-kinderen van De Parelmoer in Yerseke luisteren aandachtig. © Willem Adriaansens

Over die vraag kan Van den Broek even nadenken als de kinderen daarna hun pijlen richten op de burgemeester. Want ook die krijgt een spervuur van vragen te verwerken. En een paar opmerkingen. ,,Mooie hakken hebt u", zegt een meisje. ,,Ik heb weleens een boek gelezen waarbij ze de burgemeester in een modderpoel hebben gegooid”, vertelt haar buurjongen.