‘Nieuw windpark bedreigt open polderlandschap op grens van Zeeland en Brabant’

Man komt met auto in het water terecht in Goes en raakt gewond

13:38 GOES - Een man in een auto is zaterdagochtend ter hoogte van de Beukenstraat/Jim Morrispad in Goes met zijn auto te water geraakt. Hij kon snel uit zijn auto komen, maar raakte wel gewond. Hij is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en later met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.