Nieuw vakantiepark Veerse Kreek bij Wolphaartsdijk krijgt steeds meer vorm

Agressieve man aangehou­den in Goes na poging politie te bekogelen met krat bier

7 maart GOES - De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden in een woning aan de Klaphekkeweg in Goes. De man gedroeg zich dusdanig agressief dat zijn omwonenden besloten de politie te alarmeren. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Mogelijk was de man onder invloed van drank en/of drugs.