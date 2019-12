Nieuw sloeproeiteam voor Kortgene en Zeeland

Man aangehou­den na inbraakpo­ging in Middelburg

21 december MIDDELBURG - Een 46-jarige man uit Kamperland is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op verdenking van poging tot inbraak in een woning in Middelburg. De man werd opgemerkt door de bewoonster van het huis waar hij probeerde binnen te komen. Zij belde meteen de politie.