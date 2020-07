Nieuw restaurant in Goes vergde lange adem van horecaman Gé: ‘Nu eerst maar eens wat geld verdienen’

Dubbel feest bij heropening buitenbad Den Inkel

18:36 KRUININGEN - Alle reden tot feest vanmorgen bij Zwembad Den Inkel in Kruiningen. Niet alleen kon na hard werken het buitenbad weer geopend worden, het team had ook nog iets anders te vieren: badmeester Bob is namelijk 40 jaar in dienst. De inwoner van Kruiningen is een bekende verschijning en heeft in de loop der jaren aan duizenden kinderen zwemles gegeven.