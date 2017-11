Nieuw restaurant Hector in Goes krijgt honderd zitplaatsen

In het pand van het voormalige Club Devo én naastgelegen Blaauwe Steen 1 en 3 komen meer dan honderd zitplaatsen. Ondanks de aanwezigheid van talloze restaurants in het centrum denkt Hector die te kunnen vullen. ,,We denken dat er markt voor is. Voor mensen uit Goes en de omgeving, en in zomer zijn er veel toeristen. Het zou mooi zijn als mensen doorlopen van de Markt naar de haven omdat daar reuring is.''