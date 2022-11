Nieuw mfc in Nieuwdorp heel veel duurder dan gedacht: rekening valt 2 miljoen euro hoger uit

MET VIDEO | met poll Online supermarkt Picnic levert de eerste boodschap­pen af in Goes: ‘Gratis bezorgd, echt ideaal’

Sinds dit voorjaar bezorgt online supermarkt Picnic boodschappen in Middelburg en omstreken, maar sinds vrijdag ook in de regio Goes. ,,Bezorging is gratis, echt ideaal. Het is ook fijn dat de wagentjes van Picnic elektrisch rijden”, zegt ‘eerste klant’ Jason de Looff uit Goes.

6 november