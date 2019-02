Nieuw Goes: Zet muzikanten of kunstenaars in leegstaande winkelpanden

Volgens de partij is er sprake van een win-win-situatie als dat gebeurt. De muzikanten of kunstenaars hebben een goedkope oefen- of werkruimte en de pandeigenaar vangt toch nog een beetje huur voor een ruimte die anders zou leegstaan. De fractie van de lokale partij heeft burgemeester en wethouders gevraagd uit te zoeken of een dergelijk tijdelijk gebruik van winkelpanden juridisch mogelijk is en of ze zich in willen zetten voor het idee, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de eigenaren van de leegstaande panden.