Nieuw college Kapelle lijkt niet ver weg meer

Vandaag, woensdag, gaan hij en Bierens overleggen over het advies dat ze gaan uitbrengen. Herselman heeft in ieder geval al iets in gedachten voor wat betreft een nieuwe coalitie, verklapt hij. ,,Maar we gaan eerst kijken of we daar hetzelfde over denken.” Desalniettemin verwacht hij donderdag wel verslag uit te kunnen brengen aan de gemeenteraad.