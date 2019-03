Niet het schaap van Lewedorp, maar de hond van Goes is nu aangekleed

Het doet denken Het Schaap in Lewedorp, een kunstwerk dat een aantal jaar geleden om de haverklap werd aangekleed of op een andere manier werd ‘opgeleukt’. Hoewel kunstenares Wies de Bles er niet om kon lachen, leek het er juist op dat de dorpsbewoners het beeld hadden omarmd.

Onder meer bij een kampioenschap van de lokale voetbalclub en tijdens het EK Voetbal werd het schaap in bijpassende kledij gestoken. Het kreeg ook een keer een bikini aan en een duikbril op. Een creatieveling zette er zelfs een keer een zelf in elkaar geknutseld lammetje naast.

Niet koud

Of de hond in Goes, een kunstwerk van Herman Lamers, zo'n zelfde lot beschoren is, moet nog blijken. Hij zal het in elk geval niet koud hebben nu de temperatuur na een paar warme dagen toch weer wat omlaag is gegaan.