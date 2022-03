Niels en Marc winnen droomhuwelijk op Roze Zaterdag in Goes: ‘We zijn heel blij en verrast’

GOES - Het duurt nog bijna vijftien maanden, maar ze verheugen zich er nu al op. Niels te Boekhorst en Marc Boscha gaan tijdens Roze Zaterdag in Goes trouwen.

Zondagmiddag werd onthuld dat zij het volledig verzorgde ‘droomhuwelijk’ hebben gewonnen. Dat is aangeboden door zelfstandig trouwambtenaar Bianca Noomen-Holsteijn van ‘Trouw ik Jullie’, in samenwerking met Goes is Goes. Koppels konden de afgelopen weken meedingen naar de prijs door een motivatiebrief te schrijven.

Niels en Marc, die in Arnhem wonen, waren meteen enthousiast. Ze ontmoetten elkaar tien jaar geleden via een datingapp. ,,We hadden al sinds 2019 het voornemen te trouwen, maar het kwam er niet van. Toen we dit zagen, leek het ons meteen hartstikke leuk. Vervolgens hebben we een mooi verhaal geschreven. We zijn heel blij en verrast dat we zijn uitgekozen.”

Klassieke Opel

Niels heeft een band met Goes. ,,Een vriend woont in de buurt. Van hem heb ik in 2014 een klassieke Opel gekocht. Samen maken we hier toerritten. Toen we een keer bij Karel V zaten te eten, zeiden we: hier zien we het wel gebeuren.”

Quote Het is leuk dat we juist hier kunnen tonen dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht ook prima is. Niels te Boekhorst en Marc Boscha

Die Opel zal op 17 juni 2023 ook als trouwauto dienen bij het huwelijk, dat wordt gesloten in restaurant De Brass. Het duo beseft dat het een publieke aangelegenheid zal worden. ,,Toch hebben we niet getwijfeld”, zegt Marc. ,,Vooral Niels staat graag in de belangstelling.”

,,Een andere dimensie dat we trouwen in een omgeving die wat confessioneler is en waar dit toch een precair onderwerp is. Dat maakt het leuk dat we juist hier kunnen tonen dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht ook prima is. We zijn een normaal en degelijk stel.”

Volledig scherm © Johan van der Heijden