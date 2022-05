Nettie en Jan dansen al 65 jaar samen door het leven: ‘De tijd is omgevlogen’

Televisietoren

Jan werd in 1935 geboren in Goes, zijn vrouw een jaar later in Vlissingen. Ze leerden elkaar kennen tijdens een wandeltocht met vrienden. Na eerst een aantal jaar aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk te hebben gewoond, verhuisden ze in 1962 naar de Couwervesetraat in Goes-West, de plek waar ze nog altijd wonen. Nettie is na haar trouwen gestopt met werken bij glashandel Wattee, iets wat gebruikelijk was in die tijd. Later is ze nog schoonmaakster geweest in kleuterschool Het Mezennest. Jan was huisschilder. Met veel plezier denkt hij nog terug aan één van zijn mooiste klussen: het schilderen van de televisietoren in 1957. Hij heeft ook jarenlang meegeholpen in het bedrijf van zijn vader, die melkboer was en met paard en wagen langs de klanten ging.