Net geopende spoortunnel in Goes trekt nieuwsgierige bezoekers

Klooster­boer en McCain willen frites over water vervoeren

5 april NIEUWDORP - Frites van McCain in Lewedorp gaat per vrachtwagen naar het vrieshuis van logistiek bedrijf Kloosterboer in Lelystad. Beide bedrijven onderzoeken nu of de frites met binnenvaartschepen kunnen worden vervoerd. Per jaar scheelt dat 7000 vrachtwagenritten, waardoor er minder files ontstaan en minder CO2 de lucht ingaat.