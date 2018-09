Nep-site Kapelse Dag na publicatie in PZC opeens verdwenen

Het was even vreemd voor de Kapelse wethouder Jon Herselman toen hij vorige week vrijdag kennis nam van de site kapelsedag.nl en de bijbehorende facebookpagina. De media deden zich voor als twee officiële kanalen van de organisatie van het evenement.

Als 15-voudig organisator van het jaarlijkse evenement was Herselman niet op de hoogte van het bestaan van de nepmedia. Ook was er geen contact mogelijk met de mensen erachter. Slechts een e-mailadres op de site bood gelegenheid tot het leggen van contact. Maar ook op de mails werd niet op gereageerd.

En nu is, na een publicatie in de PZC, de site plotseling uit de lucht. Wie op de link klikt krijgt te lezen dat deze is gesloten 'wegens privacy redenen'. Ook op facebook is de account opeens niet meer te vinden. Wat nog rest is de officiële site van de échte organisatie.