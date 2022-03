Nellie, Astrid en Jacqueline zijn stemmenkanonnen in Goes: ‘Twee keer nee zeggen, kan gewoon niet’

Samen met de 24 andere gemeenteraadsleden in Goes werd Nellie Bliek woensdagavond geïnstalleerd. Liefst 288 mensen maakten twee weken geleden het bolletje achter haar naam rood. Daarmee werd ze vanaf een wat lagere positie op de lijst van Nieuw Goes (nummer 7) tóch gekozen. De geschiedenis herhaalde zich voor Bliek, want vier jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. ,,Maar toen was ik er nog niet stabiel genoeg voor’’, blikt ze terug op de reden om destijds van haar raadszetel af te zien. ,,Er was toen veel gebeurd in mijn leven.’’