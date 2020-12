Nel en Kees stoppen met hun zorgbedrijf: ‘Soms was zinvol bezig zijn gewoon voldoende’

Dat doen ze niet zonder het in Wolphaartsdijk goed achter te laten. Voor de twee medewerkers die op het laatst nog bij ‘Eigen Richting’ werkten, is een mooie nieuwe plek gevonden. ,,Als dat niet was gelukt, hadden we echt niet kunnen stoppen’’, zegt Nel (57). Het was Kees (67) die het zorgbedrijf pakweg twaalf jaar geleden opzette, samen met zijn zoon Pieter-Jan. Eigen Richting was toen nog gevestigd in ‘s-Heer Abtskerke. Pieter-Jan is er na korte tijd mee gestopt. ,,Hij rijdt nu door heel Europa om bandjes naar optredens te brengen’’, zegt Kees. ,,Een prachtig bestaan, al staat het nu op een laag pitje.’’ Korte tijd later kwam Kees in contact met Nel. ,,Nota bene via Hyves’’, zegt hij lachend. Het klikte tussen de twee, zowel op het zakelijke als persoonlijke vlak.