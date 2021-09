Nauwelijks nog Japanse kruiskwallen in Veerse Meer: geen waarschuwingen meer

Weg tussen Heinkens­zand en Goes vijf weken dicht voor trekken van hoogspan­nings­ka­bels

30 augustus 'S-HEER ABTSKERKE - De ‘binnendoorroute’ tussen Heinkenszand en Goes gaat vanaf woensdag vijf weken lang dicht. Volgens netbeheerder TenneT is de afsluiting noodzakelijk om veilig elektriciteitsdraden te kunnen spannen boven de Sinoutskerkseweg. Auto’s worden omgeleid via 's-Heer Arendskerke. Om te voorkomen dat ook scholieren kilometers moeten omrijden, legt TenneT voor hen en andere (brom)fietsers een tijdelijk fietspad over een akker aan.