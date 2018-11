Natuurwerkdag in Ovezande: nooit te oud om te leren

OVEZANDE - ‘Blijf maar tien centimeter van de stam vandaan als je die tak afzaagt!’ Als een volleerd bomenverzorger instrueert Rijo Meulbroek zaterdag de twee mannen met wie ze samen een fruitboom aan het snoeien is in Ovezande. Ze haast zich te zeggen dat ze zeker geen deskundige is. ‘Maar ik doe voor de vijfde keer mee aan de Natuurwerkdag, dus weet er wel steeds meer van.’

Een beetje hulp kunnen de mannen wel gebruiken. Voor Frans Bentvelsen, uroloog van beroep, is het geen alledaagse bezigheid om de ladder op te klimmen en een fruitboom te snoeien. ,,We zijn hier aan het helpen met een hele groep leden van de Lions Club’’, vertelt hij. Pierre Verstraete is als vrijwilliger van Natuurmonumenten wel vaak in het groen bezig. ,,Maar dit is de eerste keer dan ik in een hoogstamfruitboom aan de gang ga’’, zegt hij. ,,Je bent nooit te oud om te leren.’’ Medische hulp is trouwens aanwezig, mocht het misgaan, met al die scherpe zagen. Een vrouw van de EHBO loopt door de boomgaard. ,,Gelukkig hoef ik zelden in actie te komen’’, zegt de lachend.

De Witte Hoeve in Ovezande is deze zaterdag één van de locaties waar vrijwilligers aan de slag gaan in het kader van de Natuurwerkdag van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). In de grote tuin naast de oude boerderij worden een haag uitgedund, wilgen geknot en appel- en perenbomen gesnoeid.

Mede door de aanwezigheid van de groep leden van de Lions Club Kapelle De Bevelanden is het gezellig druk. Omdat het snoeien van bomen en hagen voor deze mannen geen dagelijkse bezigheid is, moet Kees Tonkens van de SLZ hen net even iets beter instrueren dan meestal het geval is bij de vrijwilligers. ,,Maar het gaat hartstikke goed’’, stelt hij tevreden vast, terwijl de Lions-mannen een haag van overbodige takken afhelpen. ,,Straks kun je vanaf de straat tenminste weer zien dat hier een mooie boomgaard ligt.’’