Natte start voor Zeeuwse fietsvierdaagse, toch zeshonderd deelnemers

Dus was het een gezellige boel in sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes, traditioneel de startlocatie van het evenement. Veel deelnemers bleven binnen wachten tot het weer opklaarde. Toen even na elf uur de laatste regenwolken wegtrokken, stapten ze allemaal op de fiets. Zo ook Maatje Heijnsdijk uit Kapelle, een trouwe deelneemster aan de Zeeuwse fietsvierdaagse. ,,Hoe lang ik al meedoe? Nou, al wel dertig jaar denk ik.”

Mooie plekjes

Niet alleen in Zeeland trouwens, ze struint fietsvierdaagses in heel het land af. ,,Het is altijd gezellig en je komt op mooie plekjes waar je anders waarschijnlijk nooit was gekomen.” Normaal gesproken fietst de Kapelse in een bevriend gezelschap van zeven mensen, maar twee groepsleden waren er dinsdag niet. Goedgemutst begonnen de vijf overblijvers iets voor half twaalf aan hun eerste etappe, die richting Noord-Beveland ging.

Wil van de Water van de organisatie liet weten dat zo’n zeshonderd fietsers dinsdag zijn begonnen aan hun tocht van 25, 40 of 60 kilometer. Dat zijn er wat minder dan normaal, het slechte weer aan het begin van de dag heeft daar zeker invloed op gehad. ,,Maar de komende dagen wordt het mooi weer”, aldus Van de Water. Wie woensdag nog wil beginnen, is van harte welkom. Zelfs maar één dag meedoen, is toegestaan.

Starten kan woensdag tot en met vrijdag nog, steeds tussen 08.30 en 13.00 uur. Ook de rest van de week is Omnium de startplaats. Woensdag gaat de tocht richting het oosten van Zuid-Beveland.