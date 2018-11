Naheffing dreigt voor eigenaren slaapstrandhuisjes Sophiastrand Wissenkerke

A58 tussen Goes en Rilland vanavond dicht

15:53 VLISSINGEN - De A58 in de richting van Bergen op Zoom is vanavond vanaf 20.00 uur tot maandag 5 november 06.00 uur dicht tussen knooppunt De Poel (Goes) en Rilland. Weggebruikers moeten rekening houden met langere reistijd en onverwachte drukte. Vanuit Bergen op Zoom is één rijbaan open.