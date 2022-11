Na zes jaar behelpen eindelijk een ruimere jas voor bijzonder autopoetsbedrijf in Goes

En dat was nodig. Want het was behelpen in de kleine loods aan de Houtkade in Goes, waar het avontuur zes jaar geleden begon. Sleutelen aan Vermogen (SAV) is niet zomaar een autopoetsbedrijf. Er werken mensen die het om wat voor reden dan ook wat moeilijker hebben in de maatschappij. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voortijdige schoolverlaters of mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Leonard en Lizette schatten destijds in dat hun zorgonderneming een welkom aanvulling zou zijn op andere plekken waar deze mensen al terecht konden, zoals lunchrooms en zorgboerderijen.