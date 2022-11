Na veel discussie wil Tholen tóch in de Zeeuwse Muziekschool blijven

Het gaat er al jaren over in de Thoolse politiek: blijven we nou wel of niet gebruikmaken en meebetalen aan de Zeeuwse Muziekschool, de regeling die Zeeuwse muziekverenigingen, scholen, koren en orkesten in aangesloten gemeenten ondersteunt en van muziekonderwijs en instrumenten voorziet. Wél dus, als het Thoolse college ligt. Hij wil bovendien een structurele subsidie van maximaal 30.000 euro per jaar voor muziekonderwijs door de vijf Thoolse muziekverenigingen.