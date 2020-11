Na ruim 25 jaar weer een Zeeuw in de top 10 van de SGP: Johnny Lukasse is blij verrast

Lukasse (45) is momenteel fractievoorzitter van de SGP/CU in Goes. Hij steekt zijn bestuurlijke ambities niet onder stoelen of banken. Hij denkt dat hij door onder meer zijn jarenlange ervaring in de lokale politiek en het onderwijs best iets te bieden heeft. De SGP’er is afdelingsmanager welzijn op het Hoornbeeck College in Goes en werkte eerder op het Calvijn College. ‘Luister meer naar de docenten die voor de klas staan, want bij hen zit de kennis’, zou één van zijn boodschappen zijn in de Tweede Kamer. Ook de vrijheid van onderwijs en het versterken van het MBO komen wat hem betreft hoog op de agenda. ,,Vitale sectoren zitten te springen om MBO’ers’’, weet de Goesenaar.