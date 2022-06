Na bijna vijftig jaar zijn De Sjokkers uitgesjokt: nauwelijks aanwas meer bij Goese dweilband

Het optreden tijdens de afgelopen Koningsdag blijkt achteraf gezien het laatste te zijn geweest. ,,Eigenlijk voelden we het toen al wel een beetje aankomen, hoor’’, zegt Iris Dommanschet, die al 19 jaar bij De Sjokkers zit, eerst als trompettist en later als slagwerker. Volgens haar hebben overlijden en ziekte binnen de band hun tol geëist. Bovendien is er nauwelijks (jonge) aanwas. Er is wel eens gepolst bij de muziekschool, maar dat leverde niets op. De coronajaren hebben er ook niet aan geholpen. ,,We repeteerden altijd op zondagochtend’’, legt Dommanschet uit. ,,Toen dat lange tijd niet kon vanwege het virus, kwamen veel leden erachter dat het ook wel lekker is om op zondag wat langer te kunnen uitslapen. Wisselen naar een andere dag was ook niet echt een optie, want er waren ook leden die doordeweeks niet konden. Zo was het kiezen uit twee kwaden.’’