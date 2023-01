Na 22 jaar stopt chefkok Jannis met driesterrenrestaurant Inter Scaldes

Achtien is momenteelchef bij hotel Vitznauerhof in Vitznau, Zwitserland, waar hij sinds 2018 onder andere verantwoordelijk is voor Restaurant Sens. Jeroen en Sanne leerden elkaar kennen op de werkvloer bij Restaurant De Librije in Zwolle, waar Achtien ruim 8 jaar werkzaam is geweest. Brevet leerde Jeroen en Sanne vorig jaar zomer kennen en zag direct het ideale koppel in hen.