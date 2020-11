Mysterieuze piep stelt Kloetingse wijken voor raadsel

EENS EEN ZEEUW Simon Geleijnse ging voor zijn baan in de politiek naar Den Haag; ‘Ik wil nog steeds weten wat er in Zeeland speelt’

18 november De uit Goes-afkomstige Simon Geleijnse (46) was niet van plan om Zeeland te verlaten, maar de politiek dreef hem in 2006 naar Den Haag. De Zeeuwse rust zoekt hij nog altijd graag op. ,,Als ik bezig ben in mijn tuin, voel ik mij weer even terug in Zeeland.”